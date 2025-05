Liverpool : Arne Slot se lâche sur Trent Alexander-Arnold

Ce vendredi, Arne Slot s’est présenté face à la presse. Il a été notamment questionné sur le cas de Trent Alexander-Arnold, qui va vivre son dernier match au sein du club de la Mersey avant de rejoindre le Real Madrid. «Je crois l’avoir dit à plusieurs reprises : je parle beaucoup à la plupart des joueurs, et surtout si les circonstances le justifient. Dans le cas de Trent, je parle plus qu’avec Virgil. Je parle à Trent tous les jours et, combiné à nos victoires, cela crée un lien différent avec lui. Il était aussi souvent présent dans mon bureau pendant la pré-saison, pour d’autres raisons, et maintenant, il est de nouveau présent.»

Il a ajouté : «j’ai expliqué plusieurs choses en pré-saison sur pourquoi il était dans mon bureau… Il l’a dit lui-même, il va partir de toute façon, alors c’est peut-être le premier cadeau que je peux faire à Xabi Alonso (si TAA ne joue pas ce week-end, ndlr)…Je n’étais pas complètement satisfait de chaque minute qu’il a passée sur le terrain d’entraînement. «À mon avis, il y a eu des moments où il aurait pu faire mieux, c’est le moins qu’on puisse dire. Je lui ai dit qu’il était un bien meilleur défenseur qu’on ne le pense, mais on ne le montre pas toujours.» Il aura peut-être plus l’occasion d’être apprécié à sa juste valeur en Espagne.