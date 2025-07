Le Barça pourrait aider le Real Madrid à vendre Rodrygo

Rivaux historiques en Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid, pourraient indirectement collaborer durant ce mercato estival, avec Liverpool en troisième acteur clé. Afin de renforcer son secteur offensif, le Barça a identifié Luis Díaz comme cible prioritaire devant Marcus Rashford. L’opération serait très difficile à cause des exigences financières élevées de Liverpool qui évalue l’attaquant colombien à 100 M€, mais les Blaugranas n’ont pas encore abandonné cette piste, d’après des informations de AS

Rodrygo Goes, de son côté, attire l’attention des Reds qui seraient prêts à foncer sur lui en cas de départ de Díaz. Un mouvement qui satisferait donc les trois parties. Malgré une enveloppe de plus de 200 M€ déjà dépensée cet été (notamment sur Frimpong, Wirtz et Kerkez), les champions d’Angleterre en titre sont déjà passés à l’action pour recruter le buteur français Hugo Ekitike en plus de rester en embuscade pour l’ailier brésilien des Merengues. Le quotidien espagnol précise que Liverpool doit vendre avant d’acheter. Acheté pour presque 90 M€ au total, Darwin Núñez est sur la liste des transferts au même titre que Luis Díaz. Le club anglais pourrait provoquer un sacré effet domino en cas de vente de ses deux joueurs.