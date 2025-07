Le transfert d’Hugo Ekitike pour 100 M€ est bouclé !

C’est un des gros dossiers de ce mercato estival. Après une saison pleine à Francfort, avec 22 buts et 11 passes décisives au compteur en 47 rencontres toutes compétitions confondues, Hugo Ekitike a parfaitement relancé sa carrière, qui avait un peu stagné pendant son passage à Paris. De quoi confirmer les belles choses entrevues du côté de Reims qui avaient à l’époque séduit les décideurs du champion de France, même s’il n’avait pas pu forcément les montrer pendant son aventure parisienne.

Un peu plus d’un an après avoir levé son option d’achat de 16,5 millions d’euros pour le recruter au PSG, Francfort s’apprête de son côté à faire une énorme plus-value. Le joueur a séduit bien des clubs en Angleterre notamment, et comme révélé en exclusivité par nos soins plus tôt cette semaine, un accord avait été trouvé entre le buteur de 23 ans et Liverpool.

Une sacrée somme

Restait encore à se mettre d’accord avec Francfort. Et comme l’indique The Athletic, c’est désormais chose faite. Les deux clubs doivent encore boucler quelques détails pour sceller l’opération, mais tout devrait être réglé dans les heures à venir. Si on prend en compte les divers bonus, le transfert sera la plus grosse vente de l’histoire de l’écurie allemande, dépassant les 95 millions d’euros récupérés sur la vente de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain.

Une sacrée somme pour le joueur tricolore, qui rejoint un club ambitieux et où ses qualités pourront faire très mal aux adversaires, avec un Arne Slot sûrement ravi de l’avoir sous ses ordres pour le début du championnat. On notera aussi que le Paris Saint-Germain peut se frotter les mains puisque les Parisiens toucheront 20% de la plus-value sur la revente du joueur par Francfort, soit une somme dépassant légèrement les 15 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, l’officialisation de ce blockbuster estival est imminente.