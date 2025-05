Didier Drogba raconte sa demande culottée au président ivoirien pendant la guerre civile

2006 : la Côte d’Ivoire est divisée par la guerre civile entamée quatre ans plus tôt. Une situation invivable, qui met le pays à feu et à sang. À cette période-là, Didier Drogba est l’un des plus beaux ambassadeurs du sport ivoirien. L’ex-Marseillais carbure à plein régime chez les Blues, et il vient couronner sa magnifique saison en remportant le Ballon d’Or africain. Il rencontrera alors le président Laurent Gbagbo, qui contrôlait le sud (une faction rebelle dirigée par Guillaume Soro, contrôlait le nord), pour lui demander de présenter son trophée au nord. Une façon de réconcilier le peuple ivoirien et d’apaiser les tensions, comme il l’a raconté dans le nouvel épisode de The Bridge, coanimé par Sébastien Abdelhamid et Aurélien Tchouameni et avec en invités Didier Drogba, Tony Parker, Kameto et Paul de Saint-Sernin.

«C’est le citoyen qui a parlé, ce n’est pas le joueur, retrace l’Ivoirien. Je me dis "merde, il y a la guerre. Des familles sont divisées, des gens meurent, des gens perdent leur domicile et sont obligés d’aller vers le sud". Je me mets à genoux, je fais un message et je demande aux dirigeants de s’asseoir à la table des négociations et d’arrêter la guerre. Je suis reçu au palais présidentiel, mais c’est comme si j’étais guidé par quelque chose. Je demande au culot au président : "président, j’aimerais présenter mon trophée au nord, parce qu’au nord, ce sont des Ivoiriens aussi. C’est la Côte d’Ivoire, et comme on a reçu l’amour de tous les Ivoiriens, je pense que ce serait bien que je fasse ça." Et il m’a regardé en disant "hmmm". Il a accepté, je ne sais pas s’il était pour, mais il a dû trouver ça culotté. Il a mis l’avion à disposition, on est parti au nord.»