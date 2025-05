Le cas Elye Wahi commence à inquiéter l’Eintracht Francfort

L’Eintracht Francfort a le sourire. 3e de Bundesliga à l’issue de la 34e et dernière journée, le club allemand a obtenu sa qualification directe pour la Ligue des Champions l’an prochain. C’est un chèque d’environ 50 M€ qui est déjà assuré de rentrer dans les caisses. L’argent, ce n’est pas vraiment ce qui manque chez les Aigles. Ces derniers ont réussi à vendre Randal Kolo Muani au PSG pour 90 M€ à l’été 2023, puis Omar Marmoush à Manchester City en janvier dernier contre 70 M€ (plus 10 M€ de bonus). Le prochain programmé à rapporter gros se nomme Hugo Ekitike.

Après la belle saison de l’ancien Parisien, les Allemands espèrent faire rentrer une somme comprise en 80 et 100 M€ selon les offres. Son remplaçant est déjà tout trouvé puisqu’il a débarqué cet hiver pour remplacer numériquement Marmoush. Il s’agit d’Elye Wahi (22 ans). Malheureusement pour lui, ses débuts sont très loin d’être à la hauteur des 26 M€ investis sur lui au dernier mercato. Avec l’Eintracht, c’est 11 apparitions seulement toutes compétitions confondues pour 214 petites minutes et pas le moindre but inscrit. C’est pour le moment un échec sur toute la ligne.

L’Eintracht garde confiance… pour le moment

«Elye Wahi est arrivé chez nous cet hiver avec une blessure et une situation soumise à forte pression. C’était regrettable, mais il s’est bien intégré et nous lui laissons le temps. C’est un bon garçon, maintenant très intégré, qui apprend l’anglais avec assiduité», explique ce jeudi Markus Krösche, le directeur sportif de l’Eintracht, en conférence de presse de clôture de saison. Le dirigeant se montre positif et compte sur l’ancien Montpellierain à la rentrée, ce que nous pouvons vous confirmer. D’après la presse locale, il semblait plus intégré aux entrainements ces dernières semaines et plus en réussite face au but.

Il faudra attendre la rentrée pour concrétiser cela. La patience de Dino Toppmöller aura ses limites, tout comme le retour sur investissement des Aigles. La blessure au genou de l’attaquant en mars a aussi retardé son intégration, surtout dans cette équipe qui a globalement toujours bien tourné cette année, mais sa situation à de quoi inquiéter pour la suite. Après un semi-échec à Lens et un échec à l’OM, Wahi commence à accumuler les expériences infructueuses. Malgré des changements de contexte, il ne parvient pas pour le moment à redresser sa courbe de progression.

Dernière mauvaise nouvelle en date, même s’il devait sans doute s’y attendre, sa non-convocation pour l’Euro Espoirs. Il n’a de toute façon jamais eu la confiance de Gérald Baticle, qui ne l’a jamais appelé, et se tourne déjà vers la suite. «La saison est terminée, mais il est temps de se remettre au travail. Mes objectifs sont clairs et mon esprit est prêt. J’ai hâte de montrer ce que j’ai en moi», écrivait-il sur les réseaux sociaux au soir de la dernière journée de championnat. Un discours volontaire et positif qui va devoir être suivi de faits, sous peine d’être à nouveau déclassé.