L’Eintracht Francfort vise une nouvelle vente record avec Hugo Ekitike

La folie Ekitike ne désenfle pas en Allemagne. L’attaquant a une nouvelle fois brillé hier lors du quart de finale aller de Ligue Europa, où l’Eintracht a tenu tête à Tottenham (1-1). Les Aigles peuvent remercier leur gardien, Kauã Santos, auteur de 5 arrêts déterminants, mais aussi leur buteur. Ce dernier a ouvert le score d’une frappe limpide dès la 6e minute de jeu au terme d’une belle action individuelle. Il s’est même accordé le droit de célébrer façon Thierry Henry, glissade sur les genoux, mâchoire et poings serrés… sur la pelouse des Spurs.

La suite après cette publicité

Avec plus de réalisme et une frappe plus appuyée, il aurait même pu inscrire un doublé suite à un contre très bien mené par l’Eintracht. Les Allemands se sont contentés du nul et devront aller chercher leur qualification à domicile la semaine prochaine. La direction, elle, se frotte les mains avec l’ancien Parisien, sous contrat jusqu’en 2029 et recruté pour 16,5 M€. Il cumule désormais 20 buts et 8 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues, et sort d’un triplé avec les Espoirs face aux Anglais, vainqueurs sortants du dernier Euro. Ses prestations abouties depuis le début de la saison ne passent pas inaperçues.

La suite après cette publicité

Francfort veut 100 M€ pour Ekitike

Le presse anglaise a déjà fait part de l’intérêt de grandes écuries de Premier League. Liverpool, Arsenal, Manchester United et Newcastle ont coché le nom d’Hugo Ekitike. L’Eintracht voit en lui sa prochaine grande vente. «Parfois, il doit être encore plus fluide, comme il l’a fait devant le but, détaillait Markus Krösche hier après la rencontre de C3 avant de faire un point sur sa situation. Hugo est encore jeune, mais il a aussi un peu d’expérience. Il a entendu les rumeurs sur lui et sa personne mais il est capable de gérer tout cela.» Le directeur sportif est bien au fait de tout cela.

Les performances du Français ne font qu’augmenter sa valeur sur le marché des transferts, estimée à 55 M€ selon Transfertmarkt. Jusque-là, l’Eintracht ambitionnait de le vendre pour une somme se rapprochant des 75 M€ reçus pour la mutation d’Omar Marmoush à Manchester City cet hiver. Selon les informations de Bild, les Aigles espèrent atteindre 100 M€, soit le plus gros transfert de l’histoire du club. «Je m’en fiche du montant, répondait Krösche dans les couloirs du stade. L’important, c’est le résultat du soir. Pour le reste, on verra plus tard.» Au prochain mercato donc.