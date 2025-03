Eintracht Francfort : Hugo Ekitike rend complètement dingue la Premier League !

Hugo Ekitike n’en finit plus d’impressionner. Définitivement libéré du Paris Saint-Germain l’été dernier après une expérience plus que contrastée dans la capitale française, le joueur formé à Reims déploie enfin ses ailes. Leader d’attaque du côté de l’Eintracht Francfort, le droitier d’1m90 totalise ainsi 19 buts et 8 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Conscient de ses erreurs du passé, le Français, qui s’est entouré d’un staff personnel (3 analystes vidéo et 1 préparateur physique) pour réaliser un travail de l’ombre nécessaire, a finalement logiquement retrouvé le sourire de l’autre côté du Rhin. «J’ai décidé de tout mettre en oeuvre pour réussir. Aujourd’hui, je joue dans un endroit où on me donne des responsabilités», confiait-il, à ce titre, lors d’un entretien accordé à L’Equipe.

Libéré et disposant de la pleine confiance de son entraîneur Dino Toppmoller, l’international espoirs français compte désormais poursuivre sa folle ascension chez les Aigles. À moins que la concurrence soit insoutenable pour l’actuel 4e de Bundesliga… Ce samedi, The Mirror affirme ainsi qu’après Arsenal, Manchester United ou encore Newcastle, c’est au tour de Liverpool d’inscrire le nom du Tricolore sur ses tablettes.

Si le média britannique précise que le buteur de Newcastle Alexander Isak reste la priorité des Reds pour renforcer leur attaque, cette nouvelle information confirme malgré tout l’énorme cote de popularité dont dispose Ekitike outre-Manche. Récemment, nous vous révélions, par ailleurs, que Francfort ne sera pas fermé à une vente alors que Bild précisait, de son côté, que les pensionnaires de Bundesliga avaient fixé son prix de départ minimum à 80M€. Que la lutte commence.