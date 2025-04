Ligue Europa : Tottenham bute sur Francfort et Ekitike, les Rangers accrochent Bilbao à 9

Il n’y avait pas que du foot à Lyon ce soir, ni des buts. Du côté de Londres, Tottenham recevait l’Eintracht Francfort, toujours dans le cadre des 1/4 de finale de Ligue Europa. Un duel indécis après 90 minutes (1-1), dont l’issue définitive nous sera livrée la semaine prochaine en Allemagne. Il ne fallait pourtant pas arriver en retard dans cette manche aller puisque les coéquipiers d’Hugo Ekitike faisaient sauter le verrou anglais dès la 6e minute, grâce à Hugo Ekitike lui-même (6e, 0-1).

La suite après cette publicité

Sur une perte de balle évitable de Madisson, le Français était trouvé par Skhiri, fixait son vis-à-vis, puis repiquait pour se mettre en position de tir et fusiller Vicario d’une frappe rasante à l’entrée de la surface (0-1, 6e). La réponse anglaise venait ensuite des pieds de Pedro Porro. Après un numéro de funambule de Maddison sur le côté, l’Espagnol reprenait le ballon d’une madjer pour égaliser et remettre les deux équipes à égalité (26e). Une domination territoriale récompensée pour les Spurs, mais très mal payés au retour des vestiaires.

Le suspense reste entier partout

L’ogive de Bergvall heurtait la barre de Kaua Santos, puis le jeune portier brésilien sortait son plus bel habit sur les tentatives de Son (57e), Bentancur (58e) et Maddison (59e). Les entrées consécutives de Spence, Tel, Sarr et Richarlison étaient finalement vaines pour les Spurs, qui devront être plus tueurs la semaine prochaine pour espérer se hisser en 1/2 finale. Ce sera aussi le cas de Bilbao, incapable de faire la décision face aux Glasgow Rangers ce soir (0-0).

La suite après cette publicité

Pas favoris sur le papier, les Écossais ont quand même su faire le dos rond pour limiter l’influence des frères Williams, même en étant réduits à 10 pendant plus de 80 minutes, puis à 9 après la blessure de Sterling dans les dernières secondes. Ils avaient failli craquer après une vilaine main de ce même Sterling dans sa surface, mais Liam Kelly avait sorti le grand jeu en détournant un penalty de Berenguer (82e). L’image de la soirée restera cette ovation de l’Ibrox Stadium pour le gamin du club, Bailey Rice, évacué sur civière après un terrible choc au niveau du cou. Le dernier 1/4 de finale s’est lui aussi soldé sur un match nul, décroché au caractère par l’OL face à Manchester United (2-2).