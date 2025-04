Ligue Europa : l’OL et Cherki arrachent le nul face à Manchester United

Un match de gala. Ce jeudi soir, l’OL avait rendez-vous avec le match le plus important de sa saison. À l’occasion des quarts de finale de la Ligue Europa, la formation rhodanienne défiait Manchester United au Parc OL. Une affiche séduisante qui se disputait en C1 il y a plus de 10 ans. Mais après une saison animée, Lyon avait l’occasion de réaliser de belles choses en Coupe d’Europe. Il fallait, pour ça, se défaire d’une équipe mancunienne malade depuis le début de saison et qui pointait à la 13e place du classement de Premier League. Pour ce match, Paulo Fonseca décidait de miser sur une composition inédite avec la titularisation étonnante de Paul Akouokou, qui n’a joué que 2 petites minutes depuis le début de saison. Pour le reste, Mikautadze, Cherki, Almada et Tolisso se chargeaient de l’animation offensive. Et tout commençait plutôt bien pour l’OL qui était très appliqué dans son match. Dominateurs, les coéquipiers de Mikautadze monopolisaient le ballon. Mais la première occasion était pour United et Bruno Fernandes qui voyait son tir être contré (heureusement) par Niakhaté (23e). Un tournant puisque deux minutes plus tard, dans une belle ambiance, c’est bien l’OL qui ouvrait le score.

La recrue hivernale Thiago Almada tapait un coup franc fuyant que personne ne touchait et qui rebondissait juste devant Onana. Le portier camerounais, sifflé et insulté par les supporters lyonnais, faisait une petite boulette puisque sa manchette n’était pas assez puissante pour dévier le cuir (1-0, 25e). Imprécis, Manchester United semblait très peu inspiré ce soir, à l’image d’un Hojlund maladroit, lourd, et techniquement en dessous. Mais comme souvent dans ce genre de rencontres, il ne faut pas grand-chose à certains joueurs pour s’illustrer. Dans le temps additionnel de la première période, le Français Leny Yoro égalisait de la tête sur une passe décisive de Manuel Ugarte. Les deux anciens de la Ligue 1 faisaient mal à l’OL et relançaient complètement la rencontre. En seconde période, le pari de Paulo Fonseca, Akouokou ne payait pas puisque, trop en dessous physiquement, il laissait sa place sur blessure à Lacazette (51e). L’attaquant français avait des occasions à se mettre sous la dent (53e) tout comme Tolisso (65e). Et à force de manquer des occasions et de se découvrir, l’OL finissait par être sanctionné en fin de rencontre. Le capitaine Bruno Fernandes déposait un caviar sur Zirkzee qui plaçait sa tête à bout portant (2-1, 88e). Perri, qui venait de réaliser une grosse parade devant Garnacho juste avant, ne pouvait rien faire. Un scénario cruel pour Lyon. Mais dans les dernières secondes du match, sur l’ultime occasion, Rayan Cherki arrachait l’égalisation en calant un petit piqué devant Onana qui venait de réaliser une belle parade. L’OL arrache donc le nul et devra encore réaliser un exploit à Old Trafford jeudi prochain pour rêver d’une demi-finale.