OL : visite médicale pour Ruben Kluivert

L’Olympique Lyonnais est lancé sur le mercato. Hier, Paulo Fonseca a évoqué la possible arrivée de Ruben Kluivert. «Je dois dire la vérité, Kluivert est une possibilité pour nous. C’est un défenseur central rapide qui correspond au jeu qu’on souhaite mettre en place avec un pressing haut. On va voir s’il arrive les prochains jours, mais je pense que oui.» Et c’est tout vu !

De Telegraaf annonce qu’un accord total a quasiment été trouvé entre les Gones et Casa Pia. Le média néerlandais évoque un montant de 3,5 M€. Ce qui serait une vente record pour Casa Pia selon De Telegraaf, qui ajoute que le défenseur de 24 ans est déjà à Lyon où il va passer sa visite médicale ce jeudi. Si tout est bon, il va ensuite parapher un contrat de 5 ans, soit jusqu’en 2030.