El Arouch n’a pas pu retrouver l’OL à cause d’une blessure

Attendu pour retrouver son ancien club dans un match amical aux allures de retrouvailles, Mohamed El Arouch n’a finalement pas pu revoir ses anciens coéquipiers lors de la rencontre entre l’OL et le RWD Molenbeek. L’ancien joyau de l’académie lyonnaise, aujourd’hui sous contrat avec le club belge affilié à Eagle Football, est actuellement blessé. Il n’a donc pas été inscrit sur la feuille de match, et doit prochainement passer une série d’examens médicaux afin d’en savoir plus sur la nature et la gravité de sa blessure.

Transféré à Molenbeek lors du dernier mercato hivernal dans l’espoir de relancer sa carrière après un temps de jeu limité à Lyon et un passage fantôme à Botafogo, le natif d’Orange peine à enchaîner depuis son départ. Son absence face à l’OL, dans un contexte particulier face à son club formateur, est un nouveau coup dur pour le milieu de terrain de 21 ans. Le staff médical du club belge reste prudent, et n’a pour l’instant communiqué aucun délai de retour. En attendant, c’est une opportunité manquée pour un joueur qui ambitionnait de se remettre en lumière face à son public d’origine. Les deux formations se sont laissés sur un match nul (0-0).