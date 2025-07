Manchester United dévoile son nouveau maillot extérieur 2025-2026

Adidas et Manchester United ont présenté ce mercredi le nouveau maillot extérieur du club pour la saison 2025/26. Le design s’inspire du célèbre maillot à motif flocon de neige porté au début des années 1990, notamment en 1992, lors de la victoire en Coupe de la Ligue.

La suite après cette publicité

Sur fond blanc, le motif est réinterprété en lilas, avec des détails sur le blason, les trois bandes adidas et le col en V croisé. Le short est prune, les chaussettes blanches. « Nous avons voulu réinventer l’un des motifs les plus emblématiques du club dans une version audacieuse et contemporaine », explique Juergen Rank, directeur principal du design chez adidas. Un clin d’œil assumé à l’histoire du club.

Le maillot extérieur de Manchester United 2025-26 bientôt disponible sur Foot.FR - 10 % de remise avec le code promo FM10