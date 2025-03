Eintracht Francfort : c’est la tuile pour Elye Wahi !

Le sort s’acharne sur Elye Wahi. Alors que son remplaçant à l’Olympique de Marseille, Amine Gouiri, revit depuis qu’il est devenu phocéen (4 buts, 3 passes décisives en 7 matches de L1), Wahi n’a toujours pas su rebondir en Allemagne. Recruté cet hiver par l’Eintracht Francfort en échange d’une vingtaine de millions d’euros, l’ancien Montpelliérain s’est surtout distingué par ses piques en direction de l’OM. Après un like polémique lors d’une défaite olympienne face à Lens, Wahi avait réglé ses comptes avec son ancien club dans les médias.

«Je vais vous le dire franchement, j’ai été un peu déçu. Je ne pensais pas que ça allait se finir rapidement comme ça. Quand tu arrives dans un club, tu ne veux pas partir au bout de six mois. Il a fallu envisager autre chose très vite. On a essayé de trouver la meilleure solution. Pour moi, c’était de venir à Francfort. C’est la vie des grands clubs. Il faut montrer tout de suite. Malheureusement, ils ne m’ont pas laissé ma chance, mais ce n’est pas grave.» Malheureusement pour lui, ses débuts en Bundesliga ne donnent pas vraiment des regrets à l’OM. Lui qui rêve sans doute de connaître la même efficacité qu’ont connu Randal Kolo Muani et Hugo Ekitike, Wahi n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en six rencontres.

Vers une fin de saison pour Wahi ?

Un bilan qui commence à agacer un club qui a dû composer avec le départ de son attaquant star, Omar Marmoush (Manchester City). Pour autant, le directeur sportif de l’Eintracht, Markus Krösche, était venu au secours du Français. «Donnez-lui un peu de temps et de paix. Il a des capacités. Il l’a déjà prouvé dans sa carrière. Nous voulons le laisser arriver en paix. Elye marquera et fera des passes décisives pour nous. Il devrait s’intégrer en paix. Les processus doivent être bons, il doit apprendre à connaître les gars et ses coéquipiers doivent apprendre à connaître ses courses». De son côté, le coach Dino Toppmöller ne semble pas forcément aussi patient. Lorsqu’un journaliste lui a récemment demandé quand il pensait voir Wahi prendre son envol, sa réponse a été immédiate : « c’est la question à un million d’euros de Qui veut gagner des millions ».

Déçus et agacés par les débuts ratés d’elle Wahi, les dirigeants de l’Eintracht vont devoir prendre leur mal en patience. Kicker révèle en effet que le Français s’est blessé au genou. Résultat : il est annoncé absent pendant plusieurs semaines. Un vrai coup dur pour le joueur, à seulement 8 matches de la fin du championnat, même si le média allemand assure qu’au sein du club, personne ne voyait Wahi comme un élément décisif pour la fin de la saison. Un manque de confiance illustré par les propos tenus par Kicker concernant la succession de Marmoush : « il semble qu’un moineau suive les traces d’un éléphant ».