Eintracht Francfort : les débuts très compliqués d’Elye Wahi

«L’international français U23 quitte l’Olympique de Marseille pour l’Eintracht avec effet immédiat. L’attaquant a signé un contrat avec le club de Bundesliga de Hesse jusqu’en 2030» annonçait l’Olympique de Marseille en janvier dernier en officialisant par ces mots le départ d’Elye Wahi pour l’Eintracht Francfort. L’attaquant français de 22 ans avait complètement raté son aventure marseillaise. Débarqué à l’été 2024 alors qu’il sortait d’une saison décevante à Lens (12 buts et 4 passes décisives en 36 matches), Elye Wahi a énormément déçu sous les ordres de Roberto De Zerbi. Arrivé pour 27 millions d’euros dans le rôle d’un indiscutable, il a vu sa doublure Neal Maupay faire mieux que lui et a quitté les Phocéens après cinq mois la queue entre les jambes pour débarquer en Allemagne. Après seulement 13 matches pour 3 buts et 1 passe décisive avec Marseille, Elye Wahi voulait profiter de ce changement d’air en Bundesliga pour retrouver le niveau qu’il affichait du côté de Montpellier où il a explosé.

Confiant, l’attaquant international U21 démontrait rapidement l’envie de rebondir et de retrouver une dynamique positive dans sa carrière. «Je suis heureux d’être à l’Eintracht à partir de maintenant. C’est un grand club dont j’ai entendu beaucoup de choses positives. Pour moi, il a été rapidement clair que je voulais saisir cette chance et venir ici. Je veux rendre la confiance placée en moi en réalisant de bonnes performances et en marquant des buts», confiait-il suite à sa signature avec les Aigles. Profitant du départ d’Omar Marmoush à Manchester City pour avoir plus de possibilités de se faire une place aux côtés d’Hugo Ekitiké en attaque, il est en concurrence directe avec un autre ancien Marseillais Mitchy Batshuayi qui est arrivé lui aussi cet hiver, mais aussi le jeune talent turc Can Uzun qui est milieu offensif et offre une option différente.

L’Eintracht Francfort vole au secours de son attaquant

Arrivant à mettre ses attaquants dans de bonnes dispositions sur les dernières années, l’Eintracht Francfort a permis à des joueurs comme Luka Jovic, Sébastien Haller, André Silva, Randal Kolo Muani et dernièrement Omar Marmoush de briller de mille feux. Désormais le flambeau a été repris par Hugo Ekitike qui continue de porter la formation allemande (18 buts et 6 offrandes en 34 matches). Devant s’inscrire dans cette dynamique, Elye Wahi est arrivé diminué à une cuisse et ses débuts ont été retardés. Loupant notamment un match contre Wolfsbourg, il a depuis repris le rythme progressivement. Entré contre le Borussia Mönchengladbach (1-1), l’Holstein Kiel (3-1) et le Bayern Munich (0-4), il n’a pas su peser sur ses rencontres et n’a pas trouvé le chemin des filets. Des prestations difficiles à juger pour le moment, mais le coach Dino Toppmöller lui a permis d’entrer un peu plus dans la dynamique collective. Ce samedi contre le Bayer Leverkusen, Elye Wahi a eu la possibilité de démarrer pour la première fois. Une première titularisation qui a été ratée par le joueur tricolore.

S’il a réalisé le sprint le plus rapide des Allemands lors de cette rencontre (34,9 km/h), il n’a pas réussi grand-chose de plus et a été dominé par Jonathan Tah lors d’une lourde défaite 4-1. Ne présentant pas le moindre danger offensif pour son adversaire, il peut compter sur le soutien de son coach Dino Toppmöller qui n’a pas voulu l’accabler : «ce n’était certainement pas l’Elye auquel nous pouvons tous nous attendre. Mais je pense que ce n’était pas si mal. Il serait injuste de le juger sur ce match aujourd’hui. Ce n’est pas la tâche la plus gratifiante pour un attaquant de devoir courir après le ballon contre Leverkusen. Il était néanmoins important pour lui d’être dans le onze de départ et d’entrer dans un certain rythme.» Une situation peu inquiétante également pour le directeur sportif Markus Krösche qui a lui aussi parlé après la rencontre : «ce n’était certainement pas si facile. On voit aussi que ses déplacements ne sont pas encore vraiment coordonnés avec les autres gars, mais c’est un processus normal.» Si les Aigles ne s’alarment pas, il va falloir vite rectifier le tir pour Elye Wahi. Avec seulement une victoire en cinq matches de Bundesliga, Francfort reste troisième, mais a vu ses poursuivants Mayence (-1 point), Fribourg (-2 points) et Leipzig (-4 points) réduire l’écart sur les dernières semaines. Le club allemand aura bien besoin d’un autre Elye Wahi pour ne pas sombrer dans la crise.