Bayern Munich : la recrue totalement inattendue qui a fait oublier Jamal Musiala

Le 5 juillet dernier, le Bayern Munich a vu sa saison prendre un tournant. Alors quart de finaliste de la Coupe du monde des Clubs, le club allemand a perdu 2-0 face au Paris Saint-Germain. Plus que la défaite, le Rekordmeister a dû essuyer un autre coup dur avec la lourde blessure de Jamal Musiala. Absent pendant 4 à 5 mois, ce dernier n’est pas attendu dans l’effectif bavarois avant novembre et plus vraisemblablement décembre prochain. Et alors que le transfert de Florian Wirtz ne s’est pas fait puisqu’il a rejoint Liverpool, le Bayern Munich a dû trouver des solutions dans son 4-2-3-1.

Ne recrutant pas de l’été à ce poste, le club bavarois a seulement décidé de remplacer Kingsley Coman et Leroy Sané partis à Al-Nassr et Galatasaray par le Colombien Luis Diaz qui est arrivé de Liverpool. Alors que l’axe de l’attaque est occupée par Harry Kane et que l’aile droite est monopolisée par l’incontournable Michael Olise, il restait la place de meneur de jeu. Le jeune Tom Bischof étant encore un peu tendre, Vincent Kompany n’a pas voulu bouger Michael Olise de sa place préférentielle, il a décidé de repositionner Serge Gnabry. Un choix qui s’avère payant.

Serge Gnabry marche sur l’eau

Entamant la saison par deux passes décisives contre le RB Leipzig (6-0), il a marqué contre Augsbourg (3-2) puis Hambourg (5-0) pour un début de saison quasi parfait. Il avait aussi délivré une offrande en Supercoupe d’Allemagne contre Stuttgart (2-1). Trouvant une certaine alchimie avec Luis Diaz, Harry Kane et Michael Olise, Serge Gnabry et devenu le quatrième cavalier de l’apocalypse bavaroise qui s’abat sur ses adversaires. Une belle récompense pour Vincent Kompany qui a tenu malgré les critiques entourant ce repositionnement. « Serge Gnabry est un joueur très sous-estimé. Bien sûr, il y a les avis extérieurs au club et il y a notre avis, celui de ses coéquipiers, et je pense qu’il est vraiment sous-estimé. Il n’a pas beaucoup de faiblesse et il a toujours été important dans les grands matches du Bayern Munich par le passé », avait déclaré le coach belge après la victoire contre Leipzig lors de la première journée de Bundesliga.

Et cela tombe bien puisque ce mercredi, Serge Gnabry passera au révélateur contre Chelsea, une équipe contre qui il avait marqué deux fois lors de la double confrontation en huitième de finale de la Ligue des Champions 2020 (3-0/4-1). Satisfait de son entame de saison, Serge Gnabry a savouré pour TZ : « les choses vont bien pour moi personnellement en ce moment. C’est pourquoi je suis fier et satisfait. Le plus important est de continuer sur cette lancée, de ne pas baisser les bras et d’éviter les blessures. (…) Nous avons bien commencé la saison. Et ce que nous faisons actuellement est très positif, compte tenu de l’année dernière. Nous avons déjà fait un grand pas en avant et c’est pourquoi tout fonctionne bien en ce moment ». Arrivant à un an de la fin de son contrat, Serge Gnabry vit à 30 ans une saison charnière pour sa carrière et n’exclut pas de prolonger, comme il l’a confié à Sky Germany : « c’est encore loin, mais je vais m’assurer de continuer comme ça pour avoir de bons arguments si jamais j’en arrive là. C’est là-dessus que je me concentre et que je profite de la phase actuelle. Tout le reste viendra plus tard. Ce n’est pas exclu. » Moins en vue ces dernières saisons, Serge Gnabry retrouve sa forme au meilleur des moments.