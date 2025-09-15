Mönchengladbach se sépare de son entraîneur

Depuis le début de saison, le Borussia Mönchengladbach n’y arrive pas. Accrochés d’entrée contre le promu Hambourg (0-0), les Borussen se sont ensuite inclinés face à Stuttgart (1-0). Le week-end dernier, les hommes de Gerardo Seaone ont lourdement perdu à domicile face au Werder Brême (4-0). Un revers qui devrait coûter cher au tacticien de 46 ans. En effet, après cette défaite, la direction de Gladbach a longtemps réfléchi et a pris sa décision.

La suite après cette publicité

A en croire les informations de Kicker, l’entraîneur suisse va être démis de ses fonctions dans les prochaines heures. Une décision attendue après un exercice 2024-2025 déjà frustrant avec une dixième place en Bundesliga. Seoane va devenir le deuxième entraîneur de Bundesliga à être évincé après Erik Ten Hag avec le Bayer Leverkusen.