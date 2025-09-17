Menu Rechercher
Real Madrid : Dean Huijsen suspendu

Par Allan Brevi
Le Comité de discipline a confirmé la sanction d’un match pour Dean Huijsen, expulsé face à la Real Sociedad après avoir stoppé irrégulièrement Mikel Oyarzabal lancé en contre. Une décision qui prive le jeune défenseur néerlandais de 20 ans, révélation du début de saison du Real Madrid, du prochain rendez-vous en Liga : ce samedi contre l’Espanyol.

Mais le club madrilène entend aller plus loin : il va déposer un recours inédit, en s’appuyant sur la vidéo explicative publiée par le CTA (Comité technique des arbitres). Une première dans le football espagnol, qui pourrait ouvrir un nouveau précédent dans l’utilisation de ce type de contenu arbitral comme élément de défense. Affaire à suivre.

