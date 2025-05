Florian Wirtz aurait tranché entre le Bayern Munich et Liverpool

C’est assurément l’un des feuilletons de l’été qui arrive. Après deux grosses saisons avec le Bayer Leverkusen, Florian Wirtz est plus que jamais sur le départ avec son club formateur. Suite au départ plus que probable de Xabi Alonso au Real Madrid, une page se tourne avec le Werkself et le milieu offensif de 22 ans ne manque pas de courtisans. Alors que Manchester City a récemment jeté l’éponge, le Bayern Munich et Liverpool se livrent à une bataille sans merci depuis plusieurs semaines pour convaincre l’international allemand.

Pour autant, une tendance semble se dessiner depuis quelques heures. En effet, comme le rapporte The Athletic ce vendredi, Florian Wirtz privilégierait un départ vers les Reds cet été. Les Bavarois en auraient même été mis au parfum et le jeune milieu offensif serait déjà à la recherche de maisons où vivre sur les bords de la Mersey, selon la publication anglophone. Vous l’aurez compris, Wirtz se dirige plus que jamais vers l’Angleterre !