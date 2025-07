La short-list sexy de Manchester United pour son n°9

Cet été, les voisins de Manchester United ont déjà pensé sur le marché des transferts. A une cinquantaine de kilomètres, Liverpool a lâché plus de 300 M€ et compte en mettre autant pour apporter encore quelques retouches à son effectif XXL. De son côté, Manchester City a également accueilli du beau monde durant cette intersaison, notamment Rayan Cherki, Rayan Aït-Nouri et Tijjani Reijnders. Les Red Devils, eux, ont signé Matheus Cunha pour environ 75 M€. Ensuite, ils ont longtemps galéré avant de mettre la main sur Bryan Mbeumo cette semaine. Pour lui, ils ont également mis 75 M€ sur la table.

Enfin, ils ont mis la main sur le jeune Diego Leon, pour environ 4 M€. Cela fait donc un peu plus de 150 M€ dépensés pour le moment sur le mercato. Une somme importante quand on sait que Sir Jim Ratfcliffe est réputé pour avoir des oursins dans les poches. Mais il est finalement passé à la caisse cet été, lui qui compte sur plusieurs départs cet été, en plus de celui de Marcus Rashford. Antony, Jadon Sancho, Tyrell Malacia, Alejandro Garnacho ou encore Luke Shaw sont invités à trouver un nouveau point de chute. Cela permettra de dégager des liquidités afin d’apporter encore quelques renforts à Ruben Amorim.

Plusieurs profils sont appréciés

Un attaquant est espéré, même si certains médias anglais indiquent que Rasmus Hojlund pourrait finalement avoir une dernière chance de prouver qu’il n’est pas une erreur de casting. Il faut voir aussi ce que le club compte faire avec Joshua Zirkzee. Mais a priori, il est parti pour rester. Ce qui n’empêche pas les Mancuniens de scruter le marché, eux qui ont été devancés sur plusieurs dossiers cet été. Viktor Gyökeres va rejoindre Arsenal. Liam Delap, lui, a préféré poser ses valises à Chelsea. Alexander Isak, dont le nom a été lié au club, penche pour un transfert à Liverpool. Un club où a déjà signé Hugo Ekitike, qui a aussi été sondé par Man U. Il reste malgré tout quelques options sur le marché.

Le Daily Mail indique que Benjamin Sesko (RB Leipzig) en est une. Dans le viseur d’Arsenal, il n’était qu’un plan de secours en cas d’échec du dossier Gyökeres. Mais son prix, entre 80 et 100 M€, pourrait être un frein sauf si les Mancuniens vendent des joueurs. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Ollie Watkins, pour lequel Aston Villa semble fermer la porte; Nicolas Jackson (Chelsea) et Dusan Vlahovic (Juventus) sont aussi cités. Enfin, comme révélé sur notre site, Randal Kolo Muani (PSG) est aussi dans le viseur des pensionnaires d’Old Trafford. Il figure parmi dans la liste des 6 attaquants qui font rêver United. Il reste à savoir qui sera l’heureux élu ?