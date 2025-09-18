FC Bruges - AS Monaco : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est la fin de la première journée de Ligue des Champions avec un match entre le FC Bruges et l’AS Monaco. A domicile, les Belges s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Simon Mignolet dans les cages derrière Kyriani Sabbe, Joël Ordonez, Brandon Mechele, Bjorn Meijer. Le milieu de terrain est assuré par Raphaël Onyedika et Aleksandar Stankovic. Devant, Nicolo Tresoldi est soutenu par Carlos Forbs, Hans Vanaken et Christos Tzolis.

De leur côté, les Monégasques s’organisent dans un 4-4-2 avec Philipp Köhn qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Vanderson, Eric Dier, Christian Mawissa et Caio Henrique. Lamine Camara et Aladji Bamba se retrouvent dans l’entrejeu avec Maghnes Akliouche et Takumi Minamino. En pointe, Folarin Balogun est épaulé par Mika Biereth. Ansu Fati est sur le banc.

Les compositions

FC Bruges : Mignolet - Sabbe, Spileers, Mechele, Meijer - Onyedika, Stankovic - Carlos Forbs, Vanaken, Tzolis - Tresoldi

AS Monaco : Köhn - Vanderson, Dier, Mawissa, Caio Henrique - Akliouche, L. Camara, A. Bamba, Minamino - Balogun, Biereth

