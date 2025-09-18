José Mourinho est arrivé à Benfica

José Mourinho n’a pas attendu longtemps pour retrouver un club. Viré de Fenerbahçe début septembre, le technicien portugais est en passe de s’engager avec Benfica. Le club de Lisbonne vient en effet de se séparer de Bruno Lage, après la défaite à domicile en Ligue des Champions face à Qarabag.

L’officialisation des Aguias pour Mourinho ne devrait pas tarder. Le coach de 62 ans est même arrivé dans les locaux du club ce jeudi après-midi. L’ancien technicien de Porto, déjà passé par le banc de Benfica en 2000, doit s’engager jusqu’en 2027.