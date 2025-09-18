Menu Rechercher
Commenter 11
Liga Portugal

José Mourinho est arrivé à Benfica

Par Maxime Barbaud
1 min.
L'entraineur portugais José Mourinho @Maxppp

José Mourinho n’a pas attendu longtemps pour retrouver un club. Viré de Fenerbahçe début septembre, le technicien portugais est en passe de s’engager avec Benfica. Le club de Lisbonne vient en effet de se séparer de Bruno Lage, après la défaite à domicile en Ligue des Champions face à Qarabag.

La suite après cette publicité
Sky Sports Football
José Mourinho has arrived at Benfica to begin his role as the club’s new manager 🇵🇹
Voir sur X

L’officialisation des Aguias pour Mourinho ne devrait pas tarder. Le coach de 62 ans est même arrivé dans les locaux du club ce jeudi après-midi. L’ancien technicien de Porto, déjà passé par le banc de Benfica en 2000, doit s’engager jusqu’en 2027.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga Portugal
Benfica
José Mourinho

En savoir plus sur

Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Benfica Logo SL Benfica
José Mourinho José Mourinho
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier