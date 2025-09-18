Youth League : l’AS Monaco s’incline contre Bruges

Entrée en matière ratée pour l’AS Monaco en Youth League. En attendant l’opposition des grands ce soir face à Bruges, les jeunes se sont inclinés cet après-midi en Belgique (1-0). L’unique but de la rencontre a été l’oeuvre de Laurens Goemaere (54e).

La suite après cette publicité

Les joueurs de Djimi Traoré auront l’occasion de se racheter dans deux semaines avec la réception de Manchester City, déjà cruciale (la phase de Ligue se joue sur 6 journées, et non pas 8 comme en Ligue des Champions). C’est la deuxième défaite d’un club français pour le moment en Youth League, après celle de l’OM face au Real Madrid mardi (3-2). De son côté, le PSG s’est largement imposé hier contre l’Atalanta (5-1).