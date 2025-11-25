Menu Rechercher
UEFA Youth League

Youth League : l’OM bat Newcastle et signe son premier succès

Par Kevin Massampu
1 min.
Logo OM pour les 125 ans. @Maxppp
Marseille 2-0 Newcastle

L’Olympique de Marseille gagne enfin en Youth League. Après trois revers et un nul contre l’Atalanta lors de la précédente journée, les U19 Phocéens se sont imposés contre Newcastle (2-0) lors de cette 5e journée, au stade Francis Turcan (Martigues). Parti en profondeur dans le dos de la défense anglaise, Antoine Valero servait ensuite Said Remadnia pour le premier but du match (13e).

Série en cours

Marseille
N
N
V
D
D
Newcastle
D
D
D
D
V

Les Magpies ont tenté de revenir au score, en vain, et ont même été réduits à dix, suite à l’expulsion de Munda (67e). Passeur sur le premier but, Valero a ensuite cloué l’affaire en toute fin de partie (90e+5). Malgré ce succès, les joueurs de Lassad Hasni sont 25es et restent encore hors de la zone de qualification. De son côté, Newcastle poursuit son bilan catastrophique : cinq journées, cinq défaites. Les Anglais sont 33es sur 36.

Pub. le - MAJ le
