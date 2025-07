Ryan Reynolds veut recruter un ex de MU à Wrexham

Après avoir obtenu trois promotions consécutives, Wrexham compte poursuivre sur sa lancée cette saison en Championship. L’écurie, dans laquelle l’acteur Ryan Reynolds a investi, veut d’ailleurs tenter un gros coup. En effet, le Daily Mail assure que Christian Eriksen est dans son viseur et celui de son club. Le média anglais explique que le Danois, libre depuis la fin de son bail à Manchester United, est considéré comme étant l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération par Wrexham.

Mais l’agent du joueur, Martin Schoots, a été clair pour le moment : «Wrexham améliore vraiment tout sur et en dehors du terrain, et c’est un projet extrêmement impressionnant, comme vous pouvez le constater par la présence de personnes comme Michael Williamson. Mais Christian souhaite toujours jouer en première division et il veut absolument rester en Europe de l’Ouest. Des contacts sont en cours, mais il faut que cela convienne aux deux parties.» Approché par des clubs en Arabie saoudite, en MLS, au Brésil et en Turquie, Eriksen donne sa préférence à un défi en Europe et en première division. Wrexham reste malgré tout en embuscade.