PSG - Botafogo : les compositions officielles

Dans cette nuit de jeudi à vendredi, c’est le début de la deuxième journée de la Coupe du monde des Clubs avec un duel dans le groupe B entre le Paris Saint-Germain et Botafogo. Les Champions d’Europe en titre s’organisent dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Willian Pacho et Lucas Hernandez en défense. Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu se retrouvent dans l’entrejeu avec Vitinha un cran plus bas. Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia accompagnent Gonçalo Ramos en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Brésiliens s’articulent dans un 4-3-3 avec John Victor dans les cages derrière Victor Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza et Alex Telles. L’entrejeu est assuré par Gregore de Silva, Marlon Freitas et Allan. Devant, Igor Jesus, prend la pointe de l’attaque avec Artur Guimarães et Jefferson Savarino à ses côtés.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Beraldo, Pacho, Hernandez - Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu - Doué, Ramos, Kvaratskhelia

La suite après cette publicité

Botafogo : John - Vitinho, Jair Cunha, Barboza, Alex Telles - Gregore, Marlon Freitas, Allan - Artur, Igor Jesus, Savarino

Suivez le match PSG - Botafogo sur DAZN.