Javier Mascherano pense que l’Inter Miami peut battre tout le monde

Vainqueur 2-1 du FC Porto ce jeudi pour le compte de la 2e journée de la phase de poules de la Coupe du monde des Clubs, l’Inter Miami a pris une bonne option pour la qualification en huitième de finale. La franchise floridienne qui a été menée rapidement par un but de Samu Aghehowa sur penalty (9e) avait répondu en seconde période via Telasco Segovia (47e) et un joli coup franc de Lionel Messi (54e).

Après la rencontre, le coach de l’Inter Miami n’y est pas allé de main morte sur les compliments. En effet, Javier Mascherano estime que son équipe est capable de battre n’importe qui : «tout d’abord, je tiens à féliciter les joueurs pour leur match. Au-delà du résultat, c’était une fierté de les voir jouer avec courage, avec et sans ballon. Aujourd’hui, nous avons démontré que nous pouvons rivaliser avec n’importe quelle équipe du monde.» En cas de qualification en huitième de finale, l’Inter Miami pourrait d’ailleurs croiser le Paris Saint-Germain, dernier vainqueur de la Ligue des Champions.

