Pep Guardiola va arrêter après Manchester City

Pep Guardiola vit sa saison la plus compliquée avec Manchester City mais cela ne l’a pas empêché de prolonger son contrat jusqu’en 2027. Avec le départ de Kevin de Bruyne en juin prochain, une page va se tourner. Le Catalan est bien décidé à l’écrire et à préparer la suite, alors que son équipe peine à se qualifier pour la Ligue des Champions l’an prochain. Il s’agit probablement de sa dernière aventure avec un club. Il fera même une pause une fois avoir quitté Manchester. « Après mon contrat avec City, j’arrêterai. J’en suis sûr. Je ne sais pas si je vais prendre ma retraite, mais je vais faire une pause », assure-t-il à ESPN.

Il n’écarte pas l’idée de prendre une sélection, un poste bien moins intense que celui d’entraîneur de club soumis quotidiennement à la pression du résultat et au tourbillon médiatique. « Tous les entraîneurs veulent gagner pour que nous puissions laisser un travail mémorable, mais je crois que les supporters de Barcelone, du Bayern Munich et de City ont pris plaisir à regarder mes équipes jouer. Mais je ne pense pas non plus que nous devrions vivre en pensant que nous allons rester dans les mémoires. (…) Dans une carrière d’un entraîneur, il y a des bons et des mauvais moments, l’important est que les bons restent dans les mémoires plus longtemps. »