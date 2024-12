Man City : Pep Guardiola annonce qu’il n’entraînera plus de club

Manager de Manchester City depuis 2016, Pep Guardiola traverse sa plus grosse zone de turbulence depuis qu’il est à la tête du champion d’Angleterre. Avant de se déplacer sur la pelouse de Manchester City pour rester parmi les huit premiers qualifiés de C1, le Catalan n’a gagné qu’un seul de ses neuf derniers matches, toutes compétitions confondues. Questionné sur son avenir dans le podcast du journaliste Dani García, il assure vouloir arrêter sa carrière d’entraîneur après son passage chez les Skyblues.

«J’ai envie de laisser tomber et d’aller jouer au golf, mais je ne peux pas. Un jour viendra où je sentirai que c’est assez et j’arrêterai définitivement à ce moment-là (…) Je ne vais pas diriger une autre équipe. Je ne parle pas de l’avenir à long terme, mais ce que je ne vais pas faire, c’est quitter Manchester City, aller dans un autre pays et faire la même chose qu’aujourd’hui. (…) Mais une équipe nationale… mais c’est différent», a expliqué le manager de 53 ans, déjà un temps lié à la sélection brésilienne.