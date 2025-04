OM : Ulisses Garcia et Roberto De Zerbi donnent des nouvelles de Leonardo Balerdi

Son absence s’est fait ressentir. Sorti sur blessure après 34 minutes de jeu le 29 mars dernier face à Reims (3-1), Leonardo Balerdi n’a plus joué avec l’OM depuis un mois. Alors que l’on croyait que l’Argentin ne refoulerait plus les pelouses de l’élite cette saison après sa blessure au genou, il semblerait que l’ancien du Borussia Dortmund soit finalement disponible plus tôt que prévu. De retour à l’entraînement avec le groupe lors du stage à Rome, l’Argentin pourrait figurer dans le groupe olympien pour la réception de Brest ce dimanche. En conférence de presse, Ulisses Garcia a tressé des louanges au roc de 26 ans :

«À l’entraînement, on sent quand il est là. Il est très important, il ramène quelque chose en plus. On est contents qu’il s’entraîne avec nous car il pousse le groupe vers le haut.» De son côté, Roberto De Zerbi a laissé planer le doute sur sa participation pour la rencontre de ce week-end : «il n’a pas fait tout le travail avec nous, je n’ai pas encore décidé. Il a dit qu’il est disponible. On verra s’il jouera demain. C’est un défenseur, ce n’est pas un joueur qui est habitué à un autre poste. Vous connaissez ses qualités mieux que moi mais c’est un joueur qui doit être en forme.»

