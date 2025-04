Le très courtisé Liam Rosenior a pris sa décision pour son avenir

Jusqu’où ira Strasbourg ? 7e de Ligue 1 mais à seulement 3 points du podium avant cette 31e journée où il reçoit Saint-Etienne à 17h, le Racing est en capacité de viser une place qualificative en Ligue des Champions pour l’an prochain. Le jeune groupe emmené par Liam Rosenior réussit des merveilles sur le terrain, sous l’impulsion de quelques éléments qui sortent du lot comme Petrovic, Sarr et Andrey Santos. Seront-ils toujours au club l’an prochain pour jouer l’Europe ?

On peut sérieusement en douter. Le gardien et le milieu de terrain sont prêtés par Chelsea, équipe ayant le même propriétaire que le RCSA, BleuCo, un consortium d’investisseurs. D’ailleurs, le défenseur est lui très proche de rejoindre les Blues cet été. Qu’en sera-t-il pour le reste de l’effectif, dont les performances ne passent pas inaperçues ? Sebastian Nanasi est lui courtisé par le Borussia Dortmund, et ça ne devrait pas traîner pour Dilane Bakwa, alors que Brighton souhaitera sans doute récupérer Valentin Barco de son prêt réussi.

Le travail de Rosenior reconnu en Angleterre

Il n’y a pas que les joueurs qui sont suivis mais également l’entraîneur. Inconnu au moment d’arriver en France, Rosenior apporte un vent de fraîcheur sur les bancs de Ligue 1. L’Anglais est parvenu à donner une identité forte à son équipe et cette expérience en Alsace lui ouvre des perspectives pour la suite de sa carrière, notamment chez lui. Southampton et Leicester, qui vont descendre en Championship à l’issue de cette saison, lui auraient bien confié les rênes de leur équipe.

Les approches ont été repoussées par le coach de 40 ans. D’après les informations de The Athletic confirmées par L’Equipe, le technicien a prolongé son contrat à Strasbourg d’un an avec un salaire revu à la hausse. En attendant l’officialisation de cette information, il est maintenant lié au Racing jusqu’en 2028 et va pouvoir donner de la continuité à son travail. Il pourra diriger son équipe sur la scène européenne et garde un pied également dans la galaxie BlueCo. Sait-on jamais pour Chelsea…