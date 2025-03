Ligue 1 : Mamadou Sarr, l’ex de l’OL qui fait le bonheur de Strasbourg

Mamadou Sarr retrouve ce vendredi (20h45, 27e journée) un club qu’il connaît parfaitement bien. Arrivé à 13 ans à l’Olympique Lyonnais et promis à un bel avenir au sein des Gones, le défenseur a dû se résoudre à quitter son club formateur en début de saison pour véritablement lancer son aventure professionnelle. Il a fait le bon choix, devenant en quelques semaines seulement le taulier de la défense strasbourgeoise. C’est bien simple, il a démarré tous les matchs auxquels il a participé (20 en Ligue 1, 1 en Coupe de France) et participe à la belle saison des siens, 7es en championnat, et toujours en course pour une qualification européenne.

Le droitier de 19 ans n’avait pas vraiment prévu de partir de l’OL l’été dernier mais les finances du club en ont décidé autrement. Surveillés de très près par la DNCG et dans l’incapacité de vendre certains actifs, John Textor et son encadrement ont dû sacrifier le grand espoir, lequel n’avait connu que trois apparitions avec l’équipe première lyonnaise. Son prêt à Molenbeek la saison dernière (10 matchs) avait tout de même retenu l’attention des recruteurs, malgré la descente de l’équipe belge. Le RCSA a senti la bonne opportunité en lâchant 10 M€ dans les derniers jours du mercato d’été. Une somme que la direction incarnée par le consortium BlueCo est ravie d’avoir investie.

Indispensable à la défense de Strasbourg

Après trois semaines d’entraînement à intégrer des préceptes de jeu différents, notamment dans le marquage individuel et dans le pressing tout terrain souhaité par Rosenior, Sarr est lancé à Lille pour son baptême du feu. Malgré le manque de rythme et les trois buts encaissés (3-3), il s’en tire bien. La semaine suivante, il parvient à faire taire l’attaque marseillaise (1-0), qui venait d’inscrire 15 buts lors des 5 premières journées. « Il a joué son premier match chez une équipe de Ligue des Champions. Pour son deuxième contre l’OM, il a été chargé de Mason Greenwood, peut-être le joueur offensif le plus en forme du moment en L1 et il l’a très bien fait », s’enthousiasmait Rosenior à sujet de l’international français U20.

« Je n’ai pas joué au début, mais je trouve que je me suis adapté assez vite, étant donné qu’il a fallu intégrer pas mal d’informations par rapport aux exigences du coach », confirmait le principal intéressé en conférence de presse en octobre. Décrit comme intelligent, méticuleux et réfléchi par ses proches, il est dans la continuité de ce qu’il montrait déjà en Belgique l’an passé mais à un niveau plus élevé. Rapidement, le fils de Pape Sarr, ancien international sénégalais tombeur de l’équipe de France et quart de finaliste du Mondial 2002, dégage une impressionnante sérénité pour son âge et son inexpérience. D’autant que son coach demande à ses défenseurs de dépasser certaines de leurs fonctions en étant précis avec le ballon, de participer au jeu.

Chelsea le courtise

Dans ce domaine aussi, le finaliste du dernier Euro U19 est en réussite, en plus d’être l’un des meilleurs récupérateurs de ballons du championnat. Le club alsacien, où il est sous contrat jusqu’en 2029, ne peut plus s’en passer. C’est simple, il a disputé toutes les minutes disponibles depuis la 12e journée. Ses performances ont même tapé dans l’œil de Chelsea, qui a ouvert le dossier cet hiver pour mieux revenir au prochain mercato d’été. D’après nos informations, les discussions avancent avec les Blues, eux aussi détenus par BlueCo, et très intéressés par les qualités de l’ambitieux Sarr, aussi lucide que déçu de son départ de Lyon.

Le destin a bien fait les choses. Numéro 4 dans la hiérarchie des défenseurs à l’OL en début de saison, il a su profiter des circonstances pour s’offrir une place de titulaire, certes loin de son club de cœur où il aurait tant souhaité s’imposer. « Ne pas avoir percé à Lyon a été une déception, mais j’ai tourné la page. Mon choix a pu surprendre mais c’est le meilleur projet pour moi. J’ai tout de suite adhéré quand on me l’a présenté » admettait-il à L’Equipe en décembre. La page a été tournée et nul doute qu’il voudra se rappeler aux bons souvenirs de l’OL avec une nouvelle prestation consistante. Histoire de poursuivre son ascension et de laisser des regrets à son ancienne équipe.