Chelsea va racheter une pépite de Strasbourg pour 20 M€ !

La multipropriété ne concerne pas uniquement l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. Si les Gones agitent l’actualité avec l’arrivée de Thiago Almada de Botafogo et le transfert de Luiz Henrique du club brésilien vers le Zenit qui va lui bénéficier, un ancien de leurs transfuges fait parler du côté de l’Alsace. En effet, Mamadou Sarr (19 ans), qui a été vendu cet été pour 10 millions d’euros par l’Olympique Lyonnais, impressionne du côté de Strasbourg.

Le défenseur international U20 tricolore compte 13 apparitions avec le Racing et est devenu un élément important du dispositif de Liam Rosenior. Encore excellent ce dimanche soir contre l’Olympique de Marseille (1-1) où il forme un duo solide en charnière avec Ismaël Doukouré, Mamadou Sarr s’affirme comme l’un des talents en devenir de la Ligue 1. Et cela n’est pas passé inaperçu pour Chelsea puisque BlueCo qui dirige les Blues et également propriétaire de Strasbourg.

Chelsea veut recruter Mamadou Sarr mais aussi le prêter

Ainsi, comme le dévoile RMC Sport, Chelsea serait intéressé pour le recruter cet hiver moyennant un chèque de 20 millions d’euros mais le laissera en prêt jusqu’à la fin de la saison du côté du Bas-Rhin. Les Blues consolideraient ainsi un talent supplémentaire dans leur contingent tout en maintenant sa progression au sein de l’effectif prometteur de Strasbourg. D’autant plus que la concurrence est intense au poste.

En effet, Chelsea compte encore dans ses rangs Levi Colwill, Axel Disasi, Wesley Fofana, Benoît Badiashile, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah et a même recruté Aarón Anselmino en provenance de Boca Juniors. Une grosse concurrence que Mamadou Sarr ne va donc pas connaître tout de suite. À noter que le prêt de six mois jusqu’à la fin de la saison pourrait être reconductible afin de privilégier son développement.