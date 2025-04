Le Borussia Dortmund a trouvé une solution en Ligue 1 pour oublier Rayan Cherki

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Borussia Dortmund en bave dans le dossier Rayan Cherki. Courtisan de longue date du Lyonnais, le club allemand a bien cru s’offrir la star de l’Olympique Lyonnais l’été dernier, malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain. En vain. Au final, Cherki a fini par prolonger son contrat jusqu’en 2026 (plus une année en option). Pas de quoi freiner les ardeurs du BVB qui est revenu à la charge cet hiver.

Dortmund a payé les 22,5 M€ de la clause spéciale négociée par le joueur lors de sa prolongation et pensait bien rafler la mise, d’autant que Cherki a poussé les Gones à le laisser filer. Refus de l’OL. « Nous ne nous mêlerons pas du jeu de Lyon. On voulait le joueur, on a négocié. Mais au final, ça n’a pas marché. Nous continuons notre chemin maintenant… », avait déclaré le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl, un brin agacé. Les Marsupiaux retenteront-ils leur chance l’été prochain ? L’avenir nous le dira, mais BILD révèle que l’actuel dixième du classement de Bundesliga a prévu d’autres alternatives.

Le BVB a flashé sur les Scandinaves

La première est très jeune puisqu’il s’agit de Sverre Nypan (sous contrat jusqu’en 2026, estimé à 12 M€). Âgé de 18 ans, le Norvégien évolue à Rosenborg et sort d’une saison 2023/2024 intéressante (8 buts, 7 passes décisives en 28 matches). Il a également été le plus jeune joueur de l’histoire de Rosenborg à faire ses débuts en pro à 15 ans, 10 mois et 18 jours. Le quotidien allemand précise que Nypan possède la même représentante qu’Erling Haaland, Rafaela Pimenta, et que les bonnes relations entre ces parties peuvent être un atout. De plus, Nypan serait considéré dans son pays comme le nouveau Martin Odegaard. Enfin, la deuxième option est encore scandinave et mène en Ligue 1. Du côté de Strasbourg.

Sixième du classement, le club alsacien réalise une très belle saison et a toutes ses chances d’aller en Ligue des Champions puisqu’il n’est qu’à trois points du troisième, l’Olympique de Marseille. Des performances qui attirent forcément et le BVB a flashé sur Sebastian Nanasi (22 ans). Dixième recrue de l’été 2024 strasbourgeois, le Suédois a débarqué l’été dernier en provenance de Malmö en échange de 11 M€. Sous contrat jusqu’en 2029, Nanasi réalise une bonne première année en France. Avec 5 buts et 3 passes décisives en 25 matches de Ligue 1 à son compteur, Nanasi est le troisième meilleur passeur et troisième meilleur buteur de son club derrière Andrey Santos (9 buts) et Emanuel Emegha (12 buts). Un bon potentiel en devenir que le BVB aimerait faire progresser…