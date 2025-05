Athletic : Nico Williams botte en touche pour son avenir

L’été 2024 de Nico Williams a été particulièrement animé entre un titre de champion d’Europe avec l’Espagne et des rumeurs l’envoyant au FC Barcelone, pour rejoindre son ami Lamine Yamal, ou au PSG. L’ailier est finalement resté à l’Athletic Bilbao, réalisant un nouvel exercice consistant malgré quelques passages plus compliqués. Le prochain mercato s’annonce encore mouvementé pour lui. Son nom sera une fois cité pour évoluer dans les plus grands clubs comme Arsenal, et toujours le FC Barcelone. « Je suis concentré à 100 % sur le match de demain. Je ne veux pas regarder plus loin. Je dois me concentrer sur ce qui arrive demain, car c’est très important. Je suis super heureux ici », a-t-il répondu en conférence de presse.

Le joueur de 22 ans s’apprête en effet à disputer une rencontre importante avec son club formateur puisque les Basques affrontent Manchester United en demi-finale aller de Ligue Europa. « C’est une excellente saison pour moi. Je suis très, très heureux. Au début, c’était un peu difficile pour moi à cause de tout ce que j’ai vécu, mais je suis très heureux. » Sous contrat jusqu’en 2027, Williams dispute peut-être ses derniers matchs avec les Leones. Cette saison, il cumule 11 buts et 7 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues, alors que son club, actuellement 4e de Liga, est bien parti pour obtenir une qualification en Ligue des Champions l’an prochain.