OL : le groupe contre Lens sans Lacazette

Ce dimanche, l’OL n’aura pas le droit à l’erreur. Alors que Nice et Strasbourg ont gardé la cadence dans la course à l’Europe ce week-end, les Gones ne doivent plus perdre de points à ce stade de la compétition pour espérer être en Ligue des Champions l’an prochain. Pour ce faire, les hommes de Paulo Fonseca devront l’emporter face à Lens ce dimanche.

Sur leurs terres, les coéquipiers de Rayan Cherki devront s’appuyer sur leur victoire brillante face à Rennes la semaine dernière pour essayer de rééditer la même performance face à leurs supporters. Ces derniers ne pourront pas compter sur Alexandre Lacazette, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Pour le reste, le groupe lyonnais est au complet.