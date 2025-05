Al Ahli décroche le premier titre de Ligue des Champions asiatique de son histoire

Al Ahli a décroché samedi son premier titre en Ligue des champions asiatique en battant les Japonais de Kawasaki Frontale (2-0). Après avoir échoué à deux reprises en finale (1986 et 2012), l’équipe saoudienne, entraînée par Matthias Jaissle, s’impose enfin dans cette prestigieuse compétition réunissant les meilleurs clubs d’Asie.

Sous la direction de nombreuses anciennes stars européennes comme Roberto Firmino (ex-Liverpool), Riyad Mahrez (ex-Manchester City) et Franck Kessie (ex-AC Milan et FC Barcelone), Al Ahli a pris l’avantage grâce à un doublé en première période : un premier but de Galeno à la 35e minute (1-0) suivi d’une réalisation de Kessie à la 43e (2-0). Après avoir éliminé Al-Nassr et Cristiano Ronaldo en demi-finale, Kawasaki Frontale échoue, de son côté, lors de sa première finale en Ligue des Champions asiatique.