Liga : Nicolas Pépé guide Villarreal vers la Ligue des Champions

Soirée de rêve pour Nicolas Pépé et Villarreal. Confrontés à Osasuna ce samedi à l’occasion de la 34e journée de Liga, les hommes de Marcelino se sont imposés 4-2, bien aidés par le festival de leur international ivoirien. Après l’ouverture du score d’Ayoze Perez (2e), c’est lui qui a mis Barry sur orbite pour le deuxième but (33e), puis Perez pour le troisième en retrait (39e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Villarreal 58 34 +13 16 10 8 60 47 10 Osasuna 44 34 -8 10 14 10 42 50

Le club situé à Pampelune a réduit l’écart grâce à Raul Garcia (66e), mais Pépé, encore lui, a fait la décision en réceptionnant un centre de Baena (71e). Le dernier but d’Oroz sur penalty n’aura pas permis à Osasuna de revenir dans cette partie. Au classement, Villarreal sécurise sa 5e place, qualificative pour la Ligue des Champions, et met provisoirement le Betis à 4 points. Osasuna est 10e et manque l’occasion d’intégrer le top 7.