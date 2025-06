AS Monaco : mais que vaut encore Ansu Fati ?

C’est un des dossiers les plus ronflants et même surprenants de ce mercato qui n’a même pas réellement commencé. Ansu Fati devrait s’engager avec l’AS Monaco dans les prochains jours, dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat de 20 millions d’euros. Après une saison où il a eu un rôle anecdotique sous les ordres d’Hansi Flick, le numéro 10 du FC Barcelone va donc tenter de se relancer du côté du Rocher, découvrant son troisième championnat à l’âge de 22 ans. Un sacré pari pour l’AS Monaco, et forcément, on peut se demander : mais que vaut Ansu Fati en 2025 ?

Un joueur fragile physiquement…

Sur le papier, force est de constater que ce n’est pas vraiment glorieux. Cette saison, l’Espagnol n’a pas marqué le moindre but ni délivré la moindre passe décisive, ne jouant que 233 minutes en Liga. Un temps de jeu famélique, alors qu’en hiver déjà, Hansi Flick avait fait savoir à l’ailier qu’il ne comptait pas sur lui. Mais celui qui était présenté comme le successeur de Lionel Messi avait insisté pour rester, convaincu qu’il pourrait se faire une place malgré la concurrence de joueurs très performants dans le secteur offensif.

Mais s’il n’a pas joué, ce n’est pas uniquement à cause de la concurrence. Hansi Flick a prouvé qu’il n’hésite pas à donner sa chance à des joueurs qui ne partaient pas avec l’étiquette de joueur important, à l’image d’un Ferran Torres, excellent en joker offensif. Lorsqu’il a été sur la pelouse, on a vu un Ansu Fati assez lent, pas dans le rythme de l’équipe. Très loin du joueur explosif qui avait bluffé tout le monde lors de ses premiers pas sous la tunique blaugrana à son adolescence. Après de gros problèmes de blessures, celui qui traîne encore quelques gênes a perdu énormément d’attributs sur le plan physique et est un joueur moins déséquilibrant. Il n’a pas réussi à se réinventer et, avec des capacités de sprint et d’explosivité amoindries, ne peut plus vraiment faire de différences.

Mais pas que…

Il faut dire que c’est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque sans temps de jeu régulier, difficile de trouver son rythme de croisière. Il y a un autre problème dont on ne parle pas, du moins peut-être pas assez par rapport au plan physique : le côté psychologique. La presse espagnole a effectivement déjà dévoilé que le joueur avait des problèmes de confiance, et qu’il avait besoin de sentir le soutien et la confiance de ses coachs et de ses partenaires pour être dans un contexte propice pour performer. Il a besoin d’être le leader d’une équipe, un statut qui est logiquement difficile de lui offrir vues ses prestations récentes. Même si ses qualités techniques n’ont pas pu s’envoler du jouer au lendemain, sur le plan purement sportif, il y a donc énormément d’incertitude autour de sa capacité à être performant en raison de ce côté physique et psychologique.

Mais Adi Hutter pourra se rassurer sur un point : Ansu Fati est un superbe professionnel. Les échos de la presse qui suit le FC Barcelone sont unanimes : l’Espagnol est un modèle, un joueur exemplaire qui, malgré sa situation difficile, se donnant à 100% à l’entraînement et ayant une attitude irréprochable. L’entraîneur autrichien sait qu’il n’aura donc a priori aucun problème de comportement avec un joueur qui est ambitieux et qui est prêt à tout pour retrouver ses moyens. Et il faut dire que même si Ansu Fati ne revient qu’à 50% de ce qui était son niveau lors de ses premiers mois avec l’équipe première du FC Barcelone, ce sera déjà un superbe renfort pour le club du Rocher. Le terrain parlera.