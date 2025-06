Mondial des Clubs : un supporter de River Plate a brûlé sa voiture pour voir les matches

Les supporters de River Plate sont connus pour être de grands passionnés et parfois ils vont un peu trop loin. Pour ainsi accompagner son équipe à la Coupe du monde des Clubs, un supporter de River Plate a incendié sa voiture pour toucher l’argent de l’assurance et ainsi participer au voyage pour voir son club avec son fils. Il s’est confié pour El Chiringuito : «nous avons tout donné pour les couleurs. Imaginez, je viens de Mendoza. J’ai dû vendre ma voiture pour pouvoir payer les billets, pour acheter le billet d’avion.»

«Ils m’ont donné 10 000 dollars pour ma voiture, mais j’ai dû la brûler, car sinon, personne en Argentine ne me donnerait ça. Oui, oui, pour que je puisse venir. C’est ce qu’on a payé pour tout, parce que mon fils et moi sommes venus. J’ai confiance que nous serons champions» a-t-il poursuivi. Il est également parti en mauvais termes avec son épouse : «ma femme s’est disputée avec moi, mais je lui ai dit que nous reviendrions plus tard et que nous ne reverrions jamais ce moment.» River Plate défiera l’Inter Milan jeudi pour une place en huitième de finale de la compétition.