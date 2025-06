Ludovic Butelle allume Reims et annonce son départ

La saison qui arrive, le Stade de Reims va évoluer en Ligue 2. Et ce sera sans Ludovic Butelle, qui arrive en fin de contrat. Ce dernier a annoncé son départ sur les réseaux sociaux avec amertume.

La suite après cette publicité

« Mon parcours avec le Stade de Reims. Après deux années d’engagement, je pars avec ce que le foot m’a toujours appris : l’humilité. La rigueur, la passion. À 42 ans. Je suis encore en forme, motivé, disponible pour de nouveaux projets. Dans le foot ou peut-être même ailleurs. L’annonce ? Par téléphone au beau milieu de la nuit. On aurait pu espérer plus de considération… Mais parfois, la manière en dit plus que les mots. Merci à ceux qui m’ont fait confiance. La suite reste à écrire.» Le message est passé…