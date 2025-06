Seattle - PSG : les compositions officielles

Le Paris Saint-Germain joue son dernier match de la phase de poules dans cette Coupe du monde des clubs et affronte les Sounders de Seattle. Une rencontre cruciale pour les Parisiens qui doivent impérativement l’emporter après le vilain revers 1-0 il y a quelques jours face à Botafogo. En face, Seattle a perdu ses deux premiers matchs et tentera de sortir de cette compétition par la grande porte. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côte des compositions d’équipes, Luis Henrique opte pour un 4-3-3. Donnarumma au but, Marquinhos et Pacho forment la charnière, du classique sur les côtés avec Nuno Mendes et Hakimi. Aucune surprise dans l’entrejeu où l’on retrouve Vitinha, Joao Neves et Fabian. Enfin pour l’attaque, Doué et Kvaratskelia entourent Mayulu. Chez les Sounders, c’est un 4-2-3-1 avec quelques ajustements par rapport au dernier match face à l’Atletico. Kent et Ferreira sont titulaires en attaque, Alexander Roldan et Nouhou seront les latéraux.

Les compositions

Seattle : Frei © - A.Roldan, Ragen, Bell, Nouhou - C.Roldan, Vargas - Kent, Rusnak, Rothrock - Ferreira

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos ©, Pacho, N.Mendes - Vitinha, J.Neves, Fabian - Doué, Mayulu, Kvaratskhelia

