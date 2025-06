L’AS Monaco tente le coup Vanja Milinković-Savić !

Vanja Milinković-Savić ne gardera peut-être plus les cages du Torino la saison prochaine… mais il tient déjà le marché estival en haleine. Au cours de la saison 2024/2025, Vanja Milinković-Savić s’est imposé comme l’un des gardiens les plus impressionnants de la Serie A. Présent dans les buts du Torino à 37 reprises, il a cumulé 135 arrêts — le plus haut total de la saison — et affiché un taux de parades de 76 %, juste derrière son rival Mile Svilar. Surtout, il a brillé lors des séances de tir au but, stoppant quatre penaltys sur sept tentatives (Retegui, Pulišić, Castro, Pašalić), un record dans les cinq grands championnats européens. Sa performance face à Milan, avec un arrêt décisif sur Christian Pulišić — le premier penalty manqué du joueur en carrière — a renforcé sa réputation.

Fort de cette saison spectaculaire, Milinković‑Savić a attiré les convoitises de plusieurs grands clubs européens. Une clause libératoire de 20 millions d’euros, valable jusqu’à fin juillet, serait activable aussi bien en Italie qu’à l’étranger, preuve de la confiance du Torino et de l’estime du marché à son égard. Des rumeurs de discussions entre son entourage et Manchester United ou Chelsea circulent, tandis que le Napoli d’Antonio Conte serait aussi à l’affût. Urbano Cairo, président du club, n’a pas tari d’éloges, affirmant que sans son portier, la saison du Torino aurait été « très différente ».

Naples en pole, Monaco pousse

Selon nos informations, la valeur de Vanja Milinković-Savić, sous contrat jusqu’en 2026, est aujourd’hui estimée entre 18 et 20 millions d’euros. Un montant jugé raisonnable par plusieurs clubs européens, mais le Torino, conscient du marché et du potentiel du joueur, n’écarte pas l’idée d’un échange incluant un joueur dans l’opération. Naples serait en pole position dans ce dossier, malgré la récente prolongation d’Alex Meret. Le club dirigé par Antonio Conte est séduit par le profil du Serbe et serait prêt à inclure Cyril Ngonge dans le deal pour faire pencher la balance.

Toujours selon nos informations, l’AS Monaco a pris des contacts concrets avec le Torino la semaine dernière. L’intérêt est réel, renforcé par les excellentes relations entre les deux directions, déjà à l’origine de plusieurs transactions dans le passé (Glik, Singo, Maripán). Toutefois, l’entourage de Milinković-Savić temporise : le marché est dense, plusieurs grands clubs sont à la recherche d’un gardien cet été, et les noms de Manchester United, Manchester City, Chelsea et l’AC Milan sont régulièrement évoqués. Le clan du joueur veut prendre le temps d’analyser les différentes pistes avant de trancher.