La montée en Ligue 1 du PFC enflamme la presse, le Barça prend deux grandes décisions pour son mercato

Derby parisien à venir

Le Paris FC a validé sa remontée en Ligue 1 grâce à son match nul 1-1 contre Martigues ainsi que le nul de Metz contre Rodez. 35 ans plus tard, on va donc avoir droit de nouveau à un derby parisien, entre le PSG et le PFC. Le Paris FC touche enfin les étoiles pour Le Parisien. Une montée qui va permettre d’accélérer le projet du club depuis le rachat par la famille Arnault et Redbull. Le club ne sera pas là pour faire de la figuration en L1 ont prévenu Pierre Ferraci et Antoine Arnault. Sauf que l’incertitude des droits TV devrait calmer les ardeurs. Avec l’installation à Jean-Bouin et les nouveaux acheteurs, le PFC aura un budget solide pour un club de Ligue 1, estimé à 80 M€ par l’Équipe. Apparemment pas de mercato de folie à prévoir sur une star en particulier, mais six à 8 joueurs confirmés de niveau Ligue 1 sont dans le viseur. Et Stephane Gili, le coach, sera encore sur le banc la saison prochaine. Même en Espagne, les journaux Sport et Marca se réjouissent de voir un futur duel entre le PSG et le Paris FC. D’ailleurs, le club de la capitale qui joue face à Strasbourg tout à l’heure, voit cette montée du rival du bon œil. Al-Khelaïfi et la famille Arnault s’apprécient, l’arrivée d’une rivalité parisienne est une bonne chose pour la compétitivité de la Ligue 1.

Gros virage pour Barcelone

Barcelone se déplace à Valladolid ce soir. On aura droit au retour de Ter Stegen comme le rappel Sport. La dernière fois qu’on a vu l’Allemand sur un terrain remonte à septembre dernier face à Villarreal, soit il y a sept mois. Hansi Flick va devoir faire des choix sur l’équipe à aligner. D’un côté, il faut mettre les titulaires pour gagner ce match important pour la Liga. De l’autre, il peut être tenté de faire tourner pour reposer ses éléments avant le match de l’Inter. Eric Garcia ce soir devrait être titulaire, et Sport nous apprend une bonne nouvelle à son sujet. D’après le journal, il devrait être prolongé, lui qui voit son contrat se finir en juin 2026. Le club espère trouver un accord avant le 30 juin. Hansi Flick a demandé sa continuité. Proche du départ l’hiver dernier, son destin a basculé grâce à ses bonnes performances. Autre annonce sur le mercato, le Barça ne devrait pas recruter de numéro 9 à cause de Ferran Torres selon AS. La direction compte sur Lewandowski ainsi que Ferran Torres. En l’absence du Polonais, le buteur espagnol a prouvé qu’il avait les épaules pour assumer d’être titulaire. Sa saison est folle, 19 buts et quatre passes décisives. Sa grande forme a dissuadé Deco de renforcer l’équipe au poste de numéro 9. Il devrait plutôt consacrer ses efforts pour renforcer d’autres postes jugés comme plus prioritaires.

Carrière en solo pour Davide Ancelotti ?

Le Real Madrid défie le Celta Vigo demain. Et pour rester en course pour le titre en Liga, le club va devoir faire confiance à la Fabrica comme le placarde AS. Comme c’est le cas depuis le début de saison, l’infirmerie du club est pleine. Rüdiger, Militao, Carvajal, Mendy sont absents. Incertitude aussi pour Jude Bellingham, qui doit composer avec un souci à l’épaule, et qui a stoppé son entraînement en raison d’une gêne à la cuisse. Le pessimisme règne au club, y compris pour la question de l’entraineur. On ne se fait pas trop d’illusions, même s’il remporte le titre, Ancelotti ne sera sûrement plus le coach l’année prochaine. Il sera remplacé par Solari en attendant la probable arrivée de Xabi Alonso. AS annonce encore aujourd’hui que tout est bouclé entre le Mister et le Brésil. Après quelques désaccords, la CBF a accepté les conditions d’Ancelotti, et ce dernier signera officiellement le 12 mai prochain. Bouché par le coach de Leverkusen, et avec son père qui file au Brésil, Davide pourrait tenter de lancer sa carrière d’entraîneur principale en solo. Avec ses succès accumulés au Real, il dispose d’une bonne cote et il a déjà reçu plusieurs offres, toutes refusées pour l’instant. Il attend de voir le dénouement de la saison et les décisions du board sur la question de l’entraîneur.