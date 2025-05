Strasbourg-PSG : les compositions officielles

À quelques jours de son match retour de Ligue des Champions, le PSG se déplace à la Meinau pour affronter Strasbourg (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 17h). Le club francilien ayant la tête ailleurs, cela peut profiter aux Alsaciens qui eux aimeraient chiper un strapontin européen.

Comme prévu, Luis Enrique fait bien souffler les cadres. Le technicien espagnol conserve son 4-3-3 mais on retrouve par exemple Safonov dans les buts. Le plus surprenant reste la défense inédite avec Tape et Beraldo dans l’axe central tandis que Ramos tentera de bonifier les ballons de Mbaye et Barcola. En revanche, pas de quartier pour Liam Rosenior. L’Anglais fait confiance à son 3-4-2-1 avec le feu follet Bakwa sur l’aile droite et Emegha en pointe. Diarra a été préféré à Nanasi pour accompagner Lemaréchal derrière l’attaquant néerlandais.

Les compositions officielles :

Strasbourg : Petrovic - Doué, Doukouré, Sarr - Bakwa, Diarra, Santos, Barco - Lemaréchal, Moreira - Emegha

PSG : Safonov - Zaire-Emery, Tape, Beraldo, Hernandez - Mayulu, Neves, Lee - Mbaye, Ramos, Barcola