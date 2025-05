OM : la réponse cash de Geoffrey Kondogbia aux trophées UNFP

Dimanche 11 mai sera marqué par la traditionnelle cérémonie des trophées UNFP. Et cette semaine, l’organisation a dévoilé qui étaient les nominés dans les différentes catégories. Et pour l’OM, il sera très difficile de repartir avec le moindre trophée : seul Rulli a été désigné parmi les cinq meilleurs gardiens de Ligue 1. Par de Mason Greenwood parmi les meilleurs joueurs, ou de Roberto De Zerbi parmi les meilleurs entraîneurs. Et cela ne semble pas plaire à Geoffrey Kondogbia.

Présent en conférence de presse à la veille du choc contre le LOSC, le milieu de terrain été interrogé sur les listes de nominés pour les trophées UNFP. Et l’ancien joueur de l’Atletico Madrid semblait particulièrement amer : « on en a plutôt rigolé hein. Très honnêtement, je ne sais pas quoi répondre, c’est les choix et il faut les respecter. Nous, on a notre opinion de nos joueurs et de notre coach et c’est le plus important. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On aurait aimé y être car ça fait toujours plaisir. »