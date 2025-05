Strasbourg - PSG : les notes du match

Le PSG n’a plus d’intérêt à aller chercher l’invincibilité en Ligue 1. Après avoir été battus la semaine dernière à domicile face à Nice, les Parisiens sont désormais tournés vers la Ligue des Champions et une victoire en demi-finale aller face à Arsenal à fructifier mercredi au Parc des Princes. Entre-temps, les hommes de Luis Enrique se déplaçaient ce samedi sur la pelouse de Strasbourg. Face à des Alsaciens qui aspirent à une qualification européenne pour récompenser leur belle saison, les cartes étaient fortement rebattues. D’autant plus que Luis Enrique a décidé de ménager ses cadres en alignant une équipe largement remaniée : ainsi, Axel Tape, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Kang-In Lee, Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye étaient titularisés.

De l’autre côté, Liam Rosenior avait pris la décision de sortir l’artillerie lourde pour obtenir un succès si précieux. D’entrée, le PSG a montré qu’il ne venait pas pour autant en victime. Trouvé sur la gauche, Kang-In Lee a adressé un centre millimétré vers Gonçalo Ramos qui n’a pas su ajuster sa tête au premier poteau (3e). Dès lors, le vent a tourné et, sous l’impulsion de la Meinau, les Strasbourgeois ont repris le contrôle des opérations. Et sur l’une de ses premières offensives franches, le RCSA a fait mal. Sur un corner bien tiré, Mamadou Sarr a repris le ballon de la tête. Le cuir est revenu sur Lucas Hernandez qui n’a pas pu éviter le but contre-son-camp (1-0, 20e).

Le réveil du PSG n’aura pas suffi

Peinant à trouver de la fluidité dans leur jeu, les coéquipiers de Joao Neves n’ont pas réussi à sortir la tête de l’eau. Trouvé en retrait par Habib Diarra, Félix Lemaréchal a enroulé sa tentative et n’a laissé aucune chance à Safonov (2-0, 45+3e). Un coup dur pour les Parisiens qui rentraient donc aux vestiaires avec un déficit de deux buts au tableau d’affichage. Pour autant, ce retard a été rapidement réduit au retour des vestiaires. Remonté, Bradley Barcola est allé marquer tout seul à l’issue d’un rush solitaire franchement bluffant (2-1, 46e). Dès lors, Paris a relancé la machine. Prenant de plus en plus confiance en leur jeu, les Franciliens se sont rapprochés de la surface adverse. Néanmoins, il manquait encore ce brin de créativité pour faire la différence dans les dernières passes.

Entré en jeu, Désiré Doué a amené ce peps qui manquait, mais l’ancien Rennais loupait le cadre lors de sa première tentative (71e). Et entre les excès d’individualisme du jeune Mbaye ou les nombreuses imprécisions de Gonçalo Ramos face au but, le score n’a pas évolué. D’autant plus que Strasbourg pouvait compter sur un Djordje Petrovic impérial dans les buts. Avec cette victoire, Strasbourg fait une superbe opération au classement. Pointant à la quatrième place suite à ce succès, les Alsaciens peuvent croire plus que jamais à la Ligue des Champions. De son côté, Paris ne se rassure pas avant Arsenal.

L’Homme du match

- Lemaréchal (8) : celui qui a rejoint Strasbourg l’été dernier a passé beaucoup de temps proche de la surface de réparation adverse, sans chercher à créer de déséquilibres lui-même, dans un premier temps. Mais sur sa seule et unique tentative, il a envoyé une frappe splendide dans la lucarne d’un Safonov impuissant (45e+3). Ce bijou a semblé lui donner des ailes, puisqu’il est monté en puissance en seconde période. Remplacé par Nanasi (79e).

RC Strasbourg

- Petrovic (6) : le portier strasbourgeois a connu un premier acte extrêmement tranquille, Paris ronronnant beaucoup. Mais sur la première réelle tentative parisienne en deuxième mi-temps, il n’a pas pu faire grand-chose face à Barcola, qui a pu tenter sa chance presque à bout portant (47e). Toujours peu sollicité malgré ce coup d’accélérateur parisien, il s’interposait ensuite sur un centre-tir de Ruiz (66e). En toute fin de match, il captait facilement une tentative de Barcola (90e+1). Un après-midi très calme pour le Serbe.

- Doué (6) : s’il a parfois été pris dans son dos, notamment en début de match, l’Ivoirien a rapidement réglé les curseurs pour apparaître plus à l’aise. Très bon dans la lecture du jeu, serein à la relance, il a réalisé une bonne partie, ne se laissant pas faire par Barcola. La réduction rapide du score par l’ancien Lyonnais ne l’a pas perturbé. Averti d’un carton jaune (86e).

- Doukouré (6) : le joueur de 21 ans a, comme le reste de l’arrière-garde du RCS, réalisé un après-midi de qualité. Si certaines de ses relances ont parfois laissé à désirer, surtout durant l’entame de la partie, l’ancien de Valenciennes s’est montré costaud dans les duels et a rempli sa mission. Remplacé par Sylla (79e).

- Sarr (7) : le Français s’est montré globalement solide sur le plan défensif. Souvent bien placé, il a été capable de dégager plusieurs ballons très dangereux, notamment des centres à ras de terre. Son plus grand fait d’armes est évidemment sa tête sur le corner de l’ouverture du score, puisqu’il pousse Hernandez à la faute (20e). Sur la réduction du score de Barcola, il est cependant totalement pris de vitesse et ne peut intervenir (47e). Remplacé par Omobamidele (69e).

- Bakwa (7) : une grosse activité sur le côté droit de la part de l’ancien Bordelais. Très percutant sur l’aile, il a pu adresser plusieurs centres vers ses partenaires, manquant toutefois de précision. Au cours des quarante-cinq dernières minutes, il a toutefois baissé régime et s’est montré plus discret. Remplacé par Amo-Ameyaw (79e).

- Santos (7) : une belle partie de la part du Brésilien. Dans l’entrejeu, il s’est fait remarquer par beaucoup de justesse dans presque tout ce qu’il a entrepris, terminant notamment la rencontre avec le plus faible nombre de pertes de balle parmi ses coéquipiers. Même dans ses interventions défensives, il s’est montré très propre.

- Barco (6) : l’Argentin n’a pas spécialement brillé cet après-midi. S’il a, par moments, tenté de casser les lignes en avançant avec le ballon, il n’a cependant jamais pu créer de déséquilibre au sein du bloc parisien. Souvent présent aux abords de la surface adverse, il n’a pas fait courir de grand danger aux Franciliens sur ces phases de jeu.

- Moreira (6,5) : un samedi assez correct pour le Portugais. Sur son côté gauche, il s’est montré très altruiste, bien que souvent brouillon. Il ne s’est cependant pas montré assez tranchant dans ses prises de balle pour faire de réelles différences, mais a beaucoup tenté. Remplacé par Ouattara (62e).

- Diarra (7,5) : le capitaine strasbourgeois s’est montré très actif dans l’axe. Percutant et précis avec son pied gauche, il a provoqué de multiples déséquilibres dans la défense parisienne. Il est largement impliqué sur l’ouverture du score de son équipe, bottant le corner repris par Sarr (20e), et passeur décisif sur le second but. Il fixait parfaitement la défense parisienne avant d’alerter Lemaréchal, qui a conclu l’action avec brio (45e+3).

- Emegha (5,5) : un match assez compliqué, comme pour la plupart des avant-centres qui affrontent le PSG. Le joueur de 22 ans s’est souvent retrouvé dos au jeu, une position dans laquelle il n’était pas forcément le plus à l’aise. Il a parfois fait preuve de créativité, à l’image de cette ouverture vers Lemaréchal, un peu trop puissante (36e). Il a bénéficié de davantage d’espace en seconde période, mais n’en a pas profité.

Paris Saint-Germain

- Safonov (4) : après-midi difficile pour le gardien russe, qui ne pouvait évidemment rien faire sur le but de Lucas Hernández. Avant de subir une sublime frappe de la part de Lemaréchal. Il n’a réussi aucun arrêt dans ce match, mis à part une belle sortie dans les pieds devant Emegha. Peu de choses à redire sur le reste.

- Hernandez (2,5) : un début de match très compliqué où il a eu beaucoup de mal pour contrer les montées de Bakwa et Diarra sur son côté. Mais aussi dans les duels aériens et sur les coups de pieds arrêtés, en témoigne son triste but contre son camp alors qu’il n’y avait pas de danger. Également fautif sur le marquage de Diarra lors du deuxième but parisien, il a été remplacé à la pause par le jeune Kamara (5,5), bien plus rassurant dans l’ensemble, à l’image d’un très bon tacle (65e) et de trois ballons récupérés pour le titi de 18 ans.

- Beraldo (4) : associé au jeune Tape, le Brésilien avait l’occasion d’être le patron de la défense centrale parisienne, mais cela a également été difficile pour lui. Il s’est complètement raté sur une relance (24e) et n’a pas toujours été rassurant, notamment au marquage sur l’ouverture du score. Cela a été mieux après la pause avec un beau duel gagné (70e), bien que son match ne devrait pas lui faire gagner des points dans la rotation.

- Tape (5) : pour ses premières minutes en Ligue 1, le jeune défenseur a directement été titularisé. Et s’il n’a logiquement pas été parfait, il a fait preuve d’un certain caractère à l’image d’un bon ballon détourné (30e) et d’une assurance dans les duels (4 gagnés et 4 récupérations de balle). Une première sortie en Championnat encourageante pour celui qui a semblé plus solide que ses partenaires largement plus expérimentés.

- Zaire-Emery (4,5) : aligné dans une position de latéral sur la feuille de match, le capitaine du jour a alterné sur le côté droit avec Joao Neves pour aider sa défense. Mais cela n’a pas vraiment été réussi dans une première mi-temps où les Strasbourgeois ont facilement pris le dessus sur le bloc parisien. Mais il a distribué de bons ballons vers Mbaye et Ramos par moment, qui n’ont rien donné.

- Lee (4) : un beau mouvement vers Ramos pour débuter son match (3e), mais il a ensuite eu du mal à percer l’entre-jeu alsacien et n’a clairement pas fait les meilleurs choix techniques, à l’image d’une frappe complètement loupée (35e). Cela a été un peu mieux dans l’agressivité, mais le Sud-coréen a terminé la première période blessé et a été remplacé à la mi-temps par Doué (4). L’international français n’a pas été aussi étincelant que ces dernières semaines, avec plusieurs dribbles manqués et de l’imprécision technique.

- Neves (4,5) : dans un rôle hybride, le Portugais a beaucoup été baladé sur le terrain pour aider ses jeunes partenaires. Ses bonnes interceptions ont parfois fait du bien, mais il a laissé aussi beaucoup d’espaces aux Alsaciens pour progresser. Plus haut après la pause, il n’a pas vraiment réussi à trouver ses partenaires d’attaque. Remplacé par Ruiz (62e).

- Mayulu (5,5) : très actif en début de partie, il a beaucoup été servi et a cherché à jouer vers l’avant, mais sans réussite. On l’a vu combiner avec Barcola et Mbaye régulièrement et même venir provoquer vers la surface adverse. Défensivement, il a également été intéressant avec 6 duels gagnés et 4 récupérations. Un match où il s’est montré moins timide et a réussi à sortir du lot.

- Barcola (6) : il n’a pas fait un grand match, mais Barcola a montré qu’il était encore décisif. En difficulté lors de la première période, il a été pris trop facilement par Doué et la défense strasbourgeoise. Il a néanmoins fait preuve d’un bon rush solitaire pour réduire le score et cela lui a donné de la confiance pour la suite, car il a été plus intéressant pour trouver ses partenaires.

- Ramos (4,5) : match frustrant pour l’attaquant portugais qui n’a eu que très peu d’opportunités. Mais sur ses rares occasions, il a manqué sa tête (3e), avant de se frotter à Petrovic sur une frappe puissante (35e). Son match a néanmoins été bonifié par une belle passe en profondeur pour lancer Barcola sur la réduction du score. Mais à part ça, il n’a pas toujours été juste dans les remises et ses choix.

- Mbaye (3,5) : il fait malheureusement partie de ceux qui ont perdu des points. Pour sa troisième titularisation en Ligue 1, l’international français U17 a eu beaucoup de mal pour faire des différences depuis son côté droit. Souvent esseulé, il n’a pas été très bon dans son placement et a fait preuve de trop de lacunes balle au pied. Facilement pris par Doukouré, il n’a pas fait les bons choix, notamment sur ses seules occasions de la partie (78e, 82e).