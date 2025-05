Strasbourg - PSG : les compositions probables

Dernière répétition générale pour le Paris Saint-Germain. Avant de retrouver Arsenal, au Parc des Princes, dans le cadre des demi-finales retour de la Ligue des Champions, le club de la capitale se déplace, ce samedi (17h), sur la pelouse de Strasbourg, septième et plus que jamais dans la course à l’Europe. Pour cette affiche, Luis Enrique - privé d’Ousmane Dembélé et Presnel Kimpembe - devrait logiquement opérer un large turnover.

Déjà, Matvey Safonov devrait débuter dans les cages parisiennes à la place de Donnarumma. Lucas Beraldo remplacerait Marquinhos dans l’axe de la défense francilienne pour accompagner Willian Pacho. Sur les côtés, en l’absence d’Hakimi et de Nuno Mendes, Zaïre-Emery et Lucas Hernandez sont pressentis pour débuter. Au milieu de terrain, Vitinha devrait être préservé pour laisser la place dans l’entrejeu à Lee, Mayulu et Joao Neves.

Un PSG remanié, le RCSA avec Emegha

Enfin, sur le front de l’attaque, Mbaye, Ramos et Barcola pourraient démarrer alors que Kvara devrait lui débuter sur le banc. De son côté, le RCSA va logiquement mettre l’équipe la plus compétitive possible pour essayer de réaliser l’exploit. Pour ce choc, Liam Rosenior devrait ainsi opter pour un 3-4-2-1 avec Petrovic dans les buts et une défense à trois composée de Doué, Omobamidele et Sarr dans l’axe.

Au milieu de terrain, Bakwa, Diarra, Santos et Barco seraient alors associés, juste derrière le duo Moreira-Lemaréchal. Enfin, pour tenter de faire trembler la défense parisienne, l’insatiable buteur strasbourgeois Emegha est lui attendu à la pointe de l’attaque alsacienne. Reste désormais à savoir qui parviendra à tirer son épingle du jeu dans une affiche aux enjeux multiples…