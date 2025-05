Liga : nul sans saveur entre l’Atlético de Madrid et Alavés

Vivement la fin de saison pour les Colchoneros. Ce samedi, l’Atlético de Madrid se déplaçait sur la pelouse d’Alavés. Largués dans la course au titre après de nombreuses contre-performances et éliminés partout ailleurs, les hommes de Diego Simeone ont encore réalisé un match soporifique cet après-midi.

La suite après cette publicité

Dans un match atone sans réelles occasions de but, aucune des deux formations n’a su tirer son épingle du jeu. Finalement, la rencontre a débouché sur un nul vierge et logique (0-0). Avec ce point, l’Atletico de Madrid semble avoir dit définitivement adieu à ses rêves de titre. De son côté, Alavés respire un peu et se hisse à la 15e place.