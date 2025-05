Serie A : l’Inter Milan dispose de l’Hellas Verone et reste au contact de Naples

À quatre jours de sa demi-finale retour de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, l’Inter Milan recevait l’Hellas Verone pour le compte de la 35e journée de Serie A. L’objectif pour les deux écuries était bien différent : pour les Interistes, il fallait repartir de l’avant après deux défaites consécutives en championnat et ainsi ne pas laisser Naples s’envoler en tête, tandis que les visiteurs cherchaient à s’éloigner de la zone rouge.

La suite après cette publicité

Il n’y aura pas eu de surprise à Giuseppe Meazza. Les joueurs d’Antonio Conte, dominateurs, se sont imposés, sur la plus petite des marges néanmoins. Kristjan Asllani a donné l’avantage à l’Inter dès la 9e minute, sur penalty, et le score n’a ensuite plus bougé. Au terme de cette rencontre, les Milanais reviennent à trois points de Naples, vainqueur de Lecce plus tôt dans l’après-midi. L’Hellas reste 15e, à six points de la zone rouge.