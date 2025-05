Ligue 1 : Toulouse renoue avec le succès contre Rennes

Ce samedi à 19h, Toulouse et Rennes se donnaient rendez-vous qui n’avaient pas de grande importance pour le classement. En effet, auteurs d’une saison moyenne, Toulousains et Rennais n’étaient pas menacés par une descente et ne nourrissent aucune ambition européenne. Pour autant, les deux équipes avaient ce désir de se relancer. Battus lourdement face à Lyon le week-end dernier, les Bretons souhaitaient renouer avec le succès face à un TFC qui n’a plus gagné depuis 7 matches en Ligue 1. Et finalement, ce sont les Violets qui ont mis le plus d’intensité en première période. Face à leurs supporters, les coéquipiers de Yann Gboho ont ouvert le score sur leur seul tir cadré grâce au joueur formé à Rennes (1-0, 28e).

Proches d’égaliser en fin de premier acte sans une grande parade de Restes (45e), les visiteurs ont réussi à revenir au tableau d’affichage en seconde période. À la récupération au milieu de terrain, Arnaud Kalimuendo a profité du délice de ballon d’Adrien Truffert en retrait pour remettre les deux équipes à hauteur (1-1, 62e). Et alors que l’on assistait à une fin de match électrique, ce sont finalement les Violets qui ont su tirer leur épingle du jeu. Solide face à Truffert, Donnum ne s’est pas embêté et a pris sa chance du gauche malgré plusieurs défenseurs sur lui. Une tentative osée et qui a fait mouche (2-1, 82e). Avec cette victoire, Toulouse retrouve le sourire et revient à hauteur de son adversaire du soir au classement.